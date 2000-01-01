деревня Горшково, деревня Горшково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Горшково

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247312Горшководеревня59°12'с.ш.39°46'в.д.O-37-032

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по жалобе крестьян дер. Горшкова Ватлановской волости Вологодского уезда Демидова и Волкова на земского начальника 5 участка, предоставившего земли жалобщиков в поль Показать все
Дело о несостоятельности государственного крестьянина д. Горшково Семенковской волости Вологодского уезда Архипа Сергеевича Сергеева к платежу долга. 1862–1872 гг. // Гос Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Сосновское сельское поселение
19620464152д Горшководеревня

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Пригородная волость
Горшково193974деревняРусские30434386

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Ватлановская волость
1412ГоршковоЕкимцевское.Николаевский-Выколупкинскийбывшие государственные75143738

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1436Горшково, д. каз.при рч. Шолде.74872120

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Ватлановский сельсовет
Горшково 521деревняЗимнее: 9 км. Летнее: —.Зимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 6 км. Летнее: —.2020
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