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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247312Горшководеревня59°12'с.ш.39°46'в.д.O-37-032
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян дер. Горшкова Ватлановской волости Вологодского уезда Демидова и Волкова на земского начальника 5 участка, предоставившего земли жалобщиков в поль Показать все
Дело о несостоятельности государственного крестьянина д. Горшково Семенковской волости Вологодского уезда Архипа Сергеевича Сергеева к платежу долга. 1862–1872 гг. // Гос Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620464152д Горшководеревня
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Горшково193974деревняРусские30434386
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1412ГоршковоЕкимцевское.Николаевский-Выколупкинскийбывшие государственные75143738
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1436Горшково, д. каз.при рч. Шолде.74872120
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Горшково 521деревняЗимнее: 9 км. Летнее: —.Зимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 6 км. Летнее: —.2020