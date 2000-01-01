деревня Ропейос, деревня Ропейос, Междуречская волость, Трокский уезд (на 1905) — Familio

Ропейос

Междуречская волость, Трокский уезд (на 1905)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Междуречская волость
Ропея, л. стор., (каз.), жит. 6 (3 м. 3 ж.), дес. 18, у. гор. 12 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Ландварово 14 в.
Ропея, з., жит. 14 (9 м. 5 ж.), дес. 20, раз. см. пред.
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