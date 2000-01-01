деревня Никоново, деревня Никоново, Каликинская волость, Чухломский уезд (на 1907) — Familio

Никоново

Каликинская волость, Чухломский уезд (на 1907)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Земский отдел Министерства внутренних дел. 1873 г. По жалобе крестьянина Костромской губернии Чухложского уезда Каликинской волости деревни Никонова Уара Петрова. 1873–18 Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Чухломский уезд, Каликинская волость
Никоново д.рч. Идол4114952636622 толчеиОтхожие промыслы по Каликинской вол.: плотников 1960, столяров — 22, слесарей — 13, разн. пром. — 84.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Чухломской уезд
10294Никоново, д.при рч. Идоле.3913163244
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