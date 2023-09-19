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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О продаже дома малолетних крестьян д. Мягры Тигодской волости Новоладожского уезда И. и Е. Колчиных. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянам Тигодской волости деревни Мягры. 1914–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2852Мягры, д. вл.при колодцах.9797227885Часовня православная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Мягры д.961 стан1255 участок12город Новая Ладога.