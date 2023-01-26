деревня Голяши, Вытегорский район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Голяши

Вытегорский район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд
571Голяши (Голяшевская), д.при оз. Онеге.232382429Часовня православная.

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Кондушская волость
23577. У онега ГоляшиПалтогскоеОнежском озере2519До ближайшего поселения: 1. До школы: 3. До почтового отделения: 25. До пароходной пристани: 8. Крестьянское: 13. Не крестьянское: —. Крестьянское: 15. Не крестьянское: —. Крестьянское: 47. Не крестьянское: —. Крестьянское: 56. Не крестьянское: —.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
249525Голяшидеревня61°04'с.ш.36°05'в.д.P-37-097

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