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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о побеге из Даниловского земского арестантского дома Вологодской губ.; Грязовецкого уезда, Ростиловской волости, дер. Пирогова Александра Алексеевича Криулина и Веде Показать все
Дело по прошению крестьянки д. Пирогова Ростиловской вол. Грязовецкого уезда Басковой об освобождении ее сына Григортя от рекрутства. 1873–1875 гг. // Гос. архив Вологодс Показать все
Ревизская сказка о крестьянах дер. Пирогова Ростиловской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8917.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Пирогово Ростиловской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8929.
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2657Пирогово, д. каз.при колодцах.163396100
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
42ПироговоПироговскоебывшие государственные55125152
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Пирогово (колхоз)2144деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: —.Зимнее: 1,5 км. Летнее: —.Зимнее: 44 км. Летнее: —.6663
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
248906Пироговодеревня58°54'с.ш.40°15'в.д.O-37-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624101106д Пироговодеревня