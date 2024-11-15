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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян д. Антипина Раменской вол. Грязовецкого уезда Е. Антипова, Соловьева и др. о бесплатном отпуске леса на востановление сгоревших домов. 1874–1875 Показать все
Анкета обследования противопожарного состояния д. Антипино Раменской волости Грязовецкого уезда. 1914 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 34. Опись 5. Дело 231.
Дело по прошению крестьянки деревни Антипина Раменской волости Грязовецкого уезда Акулины Ивановны Смирновой о выдаче ей пособия за мужа, находящегося на войне с Японией. Показать все
Дело по прошению крестьянки деревни Антипина Раменской волости Грязовецкого уезда Парасковьи Петровны Беляевой о выдаче ей пособия за мужа, находящегося на войне с Японие Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3637Антипино, д. каз.при рч. Игнатовской.516253158159
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
532. Антипина, деревня бывшая государственная, при речке Елховке, дворов 70, жителей 420, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
66АнтипиноГриденскоебывшие государственные99216226
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Антипино13976деревняРусские92198204402
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Антипино 1646деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 52 км. Летнее: —.Зимнее: 96 км. Летнее: —.10192
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249187Антипинодеревня58°45'с.ш.41°04'в.д.O-37-047
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624160111д Антипинодеревня