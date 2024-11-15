деревня Антипино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Антипино

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян д. Антипина Раменской вол. Грязовецкого уезда Е. Антипова, Соловьева и др. о бесплатном отпуске леса на востановление сгоревших домов. 1874–1875 Показать все
Анкета обследования противопожарного состояния д. Антипино Раменской волости Грязовецкого уезда. 1914 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 34. Опись 5. Дело 231.
Дело по прошению крестьянки деревни Антипина Раменской волости Грязовецкого уезда Акулины Ивановны Смирновой о выдаче ей пособия за мужа, находящегося на войне с Японией. Показать все
Дело по прошению крестьянки деревни Антипина Раменской волости Грязовецкого уезда Парасковьи Петровны Беляевой о выдаче ей пособия за мужа, находящегося на войне с Японие Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3637Антипино, д. каз.при рч. Игнатовской.516253158159

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Раменская волость
532. Антипина, деревня бывшая государственная, при речке Елховке, дворов 70, жителей 420, часовня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Раменская волость
66АнтипиноГриденскоебывшие государственные99216226

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Лежская волость
Антипино13976деревняРусские92198204402

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Вохтогский сельсовет
Антипино 1646деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 52 км. Летнее: —.Зимнее: 96 км. Летнее: —.10192

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
249187Антипинодеревня58°45'с.ш.41°04'в.д.O-37-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Вохтожское городское поселение
19624160111д Антипинодеревня

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