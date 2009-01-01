агрогородок Обухово, Гродненский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Обухово

Гродненский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Гродненский уезд, Жидомлянская волость
ОбуховоДеревня698541818Гродна

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Гродненский район, Обуховский сельсовет
д Обухово1962

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Гродненский район, Обуховский сельсовет
аг. Обухово309

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