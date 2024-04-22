деревня Пополутова, деревня Пополутова, Наровчатский уезд, Пензенская губерния (на 1859) — Familio

Пополутова

Наровчатский уезд, Пензенская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Пополутово Дубровской волости Наровчатского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3720.
Смета на постройку дома и опись инвентаря водяной мельницы близ деревни Пополутово Дубровской волости Наровчатского уезда. 1924–1925 гг. // Гос. архив Пензенской области. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Наровчатский уезд
1206Пополутова (Майна), д. каз.при рч. Шелдаисе.249134037
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