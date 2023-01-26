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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Гомельский уезд
Им. Прибытки4Мар. Мих. Бетулинская42819144
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
165. Прибытки, село бывшее владельческое, при речке Уте, дворов 98, жителей 584, церковь православная, школа, ветряная мельница
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
8Село Прибыткипроселочнойреке УтеПрибытков. с. о. церк. земли160 3516 4470 5Прибытков. пр. 18019
22Фол. Прибыткипроселочнойреч. Утедв. Е. В. Бетулинской, пр. 122Прибытков. пр. 18020
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Прибытки484
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Прибытки317