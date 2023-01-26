агрогородок Прибытки, Гомельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Прибытки

Гомельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Гомельский уезд
Им. Прибытки4Мар. Мих. Бетулинская42819144

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Носовичская волость
165. Прибытки, село бывшее владельческое, при речке Уте, дворов 98, жителей 584, церковь православная, школа, ветряная мельница

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Носовичская волость
8Село Прибыткипроселочнойреке УтеПрибытков. с. о. церк. земли160 3516 4470 5Прибытков. пр. 18019
22Фол. Прибыткипроселочнойреч. Утедв. Е. В. Бетулинской, пр. 122Прибытков. пр. 18020

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Гомельский район, Прибытковский сельсовет
д Прибытки484

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Гомельский район, Прибытковский сельсовет
аг. Прибытки317

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