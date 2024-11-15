село Большое Мамлеево, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Большое Мамлеево

Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 4. Нижегородская губерния. Стр. 240. Издание доступно онлайн на сайте Президентской библи Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
3128Мамлеево, с. каз.при рч. Теше.14689375446Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Лукояновская волость
497. Мамлеево, село бывшее государственное, дворов 166, жителей 876, церковь православная, богадельня, 3 ветряных мельницы, пивоваренный завод

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Лукояновский уезд, Лукояновская волость
с. Большое-Мамлеево800232

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Лукояновская волость
Мамлеево село235Кудеяровск. 1559Лукоянов122182

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Лукояновский район
18162Большое Мамлеевосело55°02'44°29'N-38-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Лукояновский муниципальный район, Сельское поселение Тольско-Майданский сельсовет
22639464106с Большое Мамлеевосело

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