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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7382Быково, с. каз.при р. Медведице.5555112442Церковь православная 1. Ярмарок 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
399. Быково, село бывшее государственное, при реке Медведице, дворов 5, жителей 32, церковь православная, 2 лавки, ярмарка: 2-го февр. и 24-го ноября.
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
7Быково91¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
110901Быководеревня57°15'36°45'O-37-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28628406102д Быководеревня