деревня Большие Смольянцы, Чашникский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Большие Смольянцы

Чашникский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Смолянецкая волость
187. Смолянцы, деревня бывшая владельческая, при озере Черном, дворов 47, жителей 290, волостное правление (уездный город в 35 верстах). В ¼ ус. Смолянцы, винокуренный за Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Витебская губерния, Лепельский уезд, Смолянецкая волость
деревня Смолянцы102255402053920521885393717

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Смолянецкая волость
1СмолянцыдеревняЧерное, озероЧашницкого, православногоСмолянецкому сельскому обществу82

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Чашникский район, Ольшанский сельсовет
д Большие Смольянцы340

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Чашникский район, Ольшанский сельсовет
д. Большие Смольянцы161

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