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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
187. Смолянцы, деревня бывшая владельческая, при озере Черном, дворов 47, жителей 290, волостное правление (уездный город в 35 верстах). В ¼ ус. Смолянцы, винокуренный за Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Смолянцы102255402053920521885393717
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
1СмолянцыдеревняЧерное, озероЧашницкого, православногоСмолянецкому сельскому обществу82
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Большие Смольянцы340
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Большие Смольянцы161