посёлок Красный Куст, посёлок Красный Куст, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Красный Куст

Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Краснохуторская волость
217. Красный Хутор, владельческий, волостное правление (уездный город в 15 верстах). В 8 верстах — винокуренный завод

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Красно-Хуторская волость
Красный хутор«Мучкапская» поч.-т. контора7920

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Красно-Хуторская волость
Хут. Красный

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Мучкапский район
64443Красный Кустпосёлок51°59'42°27'M-38-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Мучкапский муниципальный район, Сельское поселение Краснокустовский сельсовет
68618415101п Красный Кустпоселок
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