деревня Куктишкес, деревня Куктишкес, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020) — Familio

Куктишкес

Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Кукутишская волость
Кукутишки, м. (Пржибыльской), р. Граужа, жит. 417 (201 м. 216 ж.), дес. 679, у. гор. 49 в., вол. пр. здесь ст. кв. 31 в., ст. ж. д. Свенцяны 41 в.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Utenos apskritis, Utenos rajono savivaldybė, Kuktiškių seniūnija
Kuktiškių k.
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