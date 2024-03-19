село Мелехово, село Мелехово, Приволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Мелехово

Приволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Приволжский район
115206Мелеховосело57°21'41°17'O-37-095

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Чат по генеалогии Ивановской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Ингарское сельское поселение
24620416121с Мелеховосело

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Нерехтский уезд, Новинская волость
Малахово д.ручей481052152338По волости мужчины-промышленники составляют 36,78% всего населения в возрасте от 8 до 60 л.; % фабричных-мужчин к населению в том же возрасте — 22,13 (74,23% всех промышл Показать все
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