аал Усть-Таштып, аал Усть-Таштып, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019) — Familio

Усть-Таштып

Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
аал
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Хакасия, Аскизский район
563561Усть-Таштыпаал52°52'00"90°15'00"N-46-109

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Чат по генеалогии Республики Хакасии

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Хакасия, Аскизский муниципальный район, Сельское поселение Есинский сельсовет
95608420141аал Усть-Таштыпаал
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