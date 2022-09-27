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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Шумлево Глебовской волости Рыбинского уезда Алексеем Тимофеевичем Христофоровым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885– Показать все
Дело по прошению крестьянина Глебовской волости д. Шушлево Гавриила Клыкова о том, что вол. старшина без причины выгнал его со схода. 1912 г. // Гос. архив Ярославской об Показать все
Шумлевское машинное товарищество деревни Шумлево, Глебовской волости. 1928 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-371. Опись 2. Дело 46.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8506Шумлево, д. вл.при колодцах.221592533
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ШумлевоI. Глебовское общество23816—16Глебовский приход