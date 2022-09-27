деревня Шумлево, деревня Шумлево, Глебовская волость, Рыбинский уезд (на 1901) — Familio

Шумлево

Глебовская волость, Рыбинский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о взносе денег крестьянином дер. Шумлево Глебовской волости Рыбинского уезда Алексеем Тимофеевичем Христофоровым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885– Показать все
Дело по прошению крестьянина Глебовской волости д. Шушлево Гавриила Клыкова о том, что вол. старшина без причины выгнал его со схода. 1912 г. // Гос. архив Ярославской об Показать все
Шумлевское машинное товарищество деревни Шумлево, Глебовской волости. 1928 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-371. Опись 2. Дело 46.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8506Шумлево, д. вл.при колодцах.221592533

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Глебовская волость
д. ШумлевоI. Глебовское общество2381616Глебовский приход
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