деревня Глубоковская, деревня Глубоковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Глубоковская

Вельский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Вельский район
805877Глубоковскаядеревня61°34'с.ш.41°31'в.д.P-37-096

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Находки

Где упоминается данное место
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Фотография на фотографическом бланке "Шестаков Григорий Алексеевич - житель дер. Глубоковская Верхопуйской волости Вельского уезда", 1915 г. Источник: Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Вельский муниципальный район, Липовское сельское поселение
11605416111д Глубоковскаядеревня

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вельский уезд, Верхопуйская волость
Глубоковская3103деревняРусские7152944

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Верхопуйская волость
11ГлубоковскоеВерхопуйск.Никольскийбывшие удельные85241812
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