посёлок Лесной, посёлок Лесной, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019) — Familio

Лесной

Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Бурятия, Тарбагатайский район
203318Леснойпосёлок51°43'с.ш.107°54'в.д.M-48-012

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Чат по генеалогии Республики Бурятии

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Бурятия, Тарбагатайский муниципальный район, Заводское сельское поселение
81650422106п Леснойпоселок
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