деревня Гладково, деревня Гладково, Устькубинский район, Северный край (на 1931) — Familio

Гладково

Устькубинский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Уфтюжская волость
Глядково185636деревняРусские22494695

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Верхнераменская волость
64ГлядковоПрип. к в.Верхнераменскийсобственники1133235
7ГлядковоМалогорков.ВерхнераменскийКузьмина11334159
8ГлядковоСеменковск.ВерхнераменскийДубровского113393130

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4143Глядково, д. вл.при колодце.1166681929

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Устькубинский район, Верхнераменский сельсовет
Глядково 5502деревняЗимнее: 3 км. Летнее: 3 км.Зимнее: 78 км. Летнее: 78 км.Зимнее: 131 км. Летнее: 131 км.2122
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