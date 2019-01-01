деревня Степаново, деревня Степаново, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Степаново

Вашкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Покровская волость
602. Степаново (Михайловское, Бранилово), село бывшее государственное, при озере Ярбозерском, дворов 14, жителей 81, церковь православная, 3 торжка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вашкинский район
272835Степановодеревня60°32'с.ш.37°17'в.д.P-37-123

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вашкинский муниципальный район, Киснемское сельское поселение
19612416288д Степановодеревня

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Покровская волость
76Степаново (дер.)2-го стана, 1-го зем. уч.Степановского132831356612012см.земледелиесудостр. и лесные заработкиозеро Ярбозеро.Смежна с Ярбозерским пог.
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