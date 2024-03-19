- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Ставрово51
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Ставрово, д., оз. Богенскаго, жит. 297 (150 м. 147 ж.), дес. 241, у. гор. 122 в., вол. пр. В в., ст. кв. 58в., ст. ж. д. Дукшты 46 в.
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Ставрово54