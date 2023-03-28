деревня Жары, деревня Жары, Попковская волость, Даниловский уезд (на 1901) — Familio

Жары

Попковская волость, Даниловский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег крестьянами дер. Жар Попковской волости Даниловского уезда Перфирием Григорьевым, Павлом Даниловым и Авдотьей Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Жар Попковской волости Даниловского уезда Петром Михеевичем Михайловым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1877–1884 гг. Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Жар Попковской волости Даниловского уезда Иваном Федоровичем Михайловым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1877 г. // Го Показать все
Дело о взносе денег крестьянкой дер. Жар Попковской волости Даниловского уезда Надеждой Андреевой за семейство крестьянина Никонора Иванова в уплату капитального долга по Показать все
Дело о взносе денег даниловским мещанином Никанором Ивановым за крестьянина дер. Жары Попковской волости Даниловского уезда Ивана Петрова в уплату капитального долга по в Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1610Жары, д. вл.при колодце.8861929

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Попковская волость
д. ЖарII. Общество № 272284Троицкий на Волчьих Горах приход
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