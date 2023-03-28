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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег крестьянами дер. Жар Попковской волости Даниловского уезда Перфирием Григорьевым, Павлом Даниловым и Авдотьей Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Жар Попковской волости Даниловского уезда Петром Михеевичем Михайловым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1877–1884 гг. Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Жар Попковской волости Даниловского уезда Иваном Федоровичем Михайловым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1877 г. // Го Показать все
Дело о взносе денег крестьянкой дер. Жар Попковской волости Даниловского уезда Надеждой Андреевой за семейство крестьянина Никонора Иванова в уплату капитального долга по Показать все
Дело о взносе денег даниловским мещанином Никанором Ивановым за крестьянина дер. Жары Попковской волости Даниловского уезда Ивана Петрова в уплату капитального долга по в Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1610Жары, д. вл.при колодце.8861929
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЖарII. Общество № 272284—Троицкий на Волчьих Горах приход