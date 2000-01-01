деревня Каменки, деревня Каменки, Козаковская волость, Муромский уезд (на 1905) — Familio

Каменки

Козаковская волость, Муромский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Муромский уезд
С. Глебово, Митино. Сц. Чеванино и Заидомская слобода. Д. Городищи, Поповка, Попышево, Карбышево, Сухарево, Терпишка, Каменка, Беляйково, Лазарево пустошь32Праск. Кириловна Пестель11273415

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Муромский уезд, Козаковская волость
4020Каменки деревня22138183½56½5

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Муромский уезд
3510Каменки, д. вл.при рч. Каменке.5010196295
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