деревня Водорацкие Выселки, деревня Водорацкие Выселки, Барышский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Водорацкие Выселки

Барышский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Барышский район
30500Водорацкие Выселкидеревня53°39'с.ш.47°21'в.д.N-38-095

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Чат по генеалогии Ульяновской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Барышский муниципальный район, Поливановское сельское поселение
73604475116д Водорацкие Выселкидеревня

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Карсунский уезд, Водарацкая волость
215Водарацкий Выселок, дер., при ручье; н. р.1087239110111
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