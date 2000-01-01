- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Владенная запись Ярославской губ. Угличского уезда Сигорской вол. дер. Обрютьевой. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 452. Опись 1. Дело 2510.
Дело по оценке недвижимого имущества, принадлежащего крестьянину Ивану Петровичу Лыкову Угличского уезда Сигорской волости деревни Обрутьево. 1893 г. // Гос. архив Яросла Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9740Обрютьево, д. каз.при пруде.4121103644
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ОбрютьевоV. Общество № 5123217—20Сигорский приход