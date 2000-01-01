деревня Абрютьево, деревня Абрютьево, Сигорская волость, Угличский уезд (на 1901) — Familio

Абрютьево

Сигорская волость, Угличский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Владенная запись Ярославской губ. Угличского уезда Сигорской вол. дер. Обрютьевой. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 452. Опись 1. Дело 2510.
Дело по оценке недвижимого имущества, принадлежащего крестьянину Ивану Петровичу Лыкову Угличского уезда Сигорской волости деревни Обрутьево. 1893 г. // Гос. архив Яросла Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9740Обрютьево, д. каз.при пруде.4121103644

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Сигорская волость
д. ОбрютьевоV. Общество № 512321720Сигорский приход
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