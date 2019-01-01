село Совраги, село Совраги, Ножай-Юртовский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019) — Familio

Совраги

Ножай-Юртовский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Веденский округ, Саургоское сельское правление
село Саурго

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район
267962Соврагисело43°06'46°21'K-38-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район, Аллеройское сельское поселение
96625402116с Соврагисело
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