деревня Басенково, деревня Басенково, Хопылевская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901) — Familio

Басенково

Хопылевская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег крестьянином дер. Басенково Хопылевской волости Романов-Борисоглебского уезда Григорием Никитиным за выкупаем Показать все
Дело по жалобе рыбинского мещанина Григория Никитина о не освобождении от мирских сборов за выкупленную землю при дер. Басенково Хопылевской волости Романов-Борисоглебско Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Басенково Хопылевской волости Романов-Борисоглебского уезда крестьянами временнообязанными помещику Николаю Лукичу Теляковскому. 1874 г. // Го Показать все
Дело о взносе денег крестьянской девицей дер. Басенково Хопылевской волости Романов-Борисоглебского уезда Авдотьей Кононовой за крестьянина Конона Петрова в уплату капита Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
5721Басенково, д. вл.при колодцах и безымянных протоках.2727103840

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Хопылевская волость
д. БосенковоI. Бабкинское общество37311Колокшинский приход
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