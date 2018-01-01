село Белка, село Белка, Одеська область (на 2018) — Familio

Белка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Бельчанская волость
554. Белка, деревня бывшая государственная, при речке Среднем Куяльнике, дворов 40, жителей 1 202, волостное правление (уездный город в 55 верстах). В 10 верстах — церков Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Одесский уезд, Бельчанская волость
деревня Белка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16941Білкаселоцентр сільської радир-н Іванівськийсільрада Білчанська

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2329Белка, д. вл.при рч. Малом Куяльнике, прудах и колодцах.52153099109

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Бельчанская волость
село Белка (сельское общество)99199275474
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