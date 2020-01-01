деревня Межонис, деревня Межонис, Molėtų rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020) — Familio

Межонис

Molėtų rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Малятская волость
Межанцы, ф. (Тржасковского). оз. Голонь, жит. 2 (1 м. 1 ж.), дес. 74, у. гор. 56 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 48 в., ст. ж. д. Подбродье 30 в.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Utenos apskritis, Molėtų rajono savivaldybė, Inturkės seniūnija
Miežonių k.
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