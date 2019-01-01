село Горецкое, село Горецкое, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Горецкое

Краснокутский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Краснокутский район
254901Горецкоесело51°01'с.ш.46°48'в.д.M-38-034

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Чат по генеалогии Саратовской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Краснокутский муниципальный район, Лавровское сельское поселение
63623441106с Горецкоесело

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Краснокутская волость
Д. Горецкая. Б. госуд. Рус. Малор. и эстон. Прав. и лютер.51143991121141546131145
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