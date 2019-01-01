деревня Плетни, деревня Плетни, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Плетни

Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Рассказовский район
64607Плетнидеревня52°48'42°10'N-38-109

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Чат по генеалогии Тамбовской области

Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Рассказовский муниципальный район, Сельское поселение Рождественский сельсовет
68628460116д Плетнидеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
166Плетни, д. каз. и вл.при рч. Большом Ламовисе.562684450

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Дмитриевщинская волость
деревня Плетки«Разсказовская» п.-т. контора4625
Кирсановский уезд, Нащекинская волость
деревня Плетни«Кирсановская» поч.-телег. отделение2626
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