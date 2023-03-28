село Мигулены, село Мигулены, Шолданештский район (на 2017) — Familio

Мигулены

Шолданештский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Оргеевский уезд, Резинская волость
379. Мигулены, село царан, при речке Черной, дворов 48, жителей 129, церковь православная

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Оргеевский уезд
532Мигулены, с. вл.при рч. Чорной.584010999Церковь православная 1.

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Шолданештский район
МихуленьMihuleni
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