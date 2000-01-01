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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2827Святошево, с. вл.при рч. Холоповке.56241597106Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
881. Святошево (Казинки), село бывшее владельческое, при речке Холоповке, дворов 27, жителей 173, церковь православная, торжок 1-го июля и 15-го сент.
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
878105Святошево (Козинка)селоСвятошевскийрч. ХолопчикВсего: 27. Крестьянского типа: 27.565811474.75.3Тербуны, Ю.-В. ж. д. : 10,7 км.п.-тф. а. Борки: 5,3 км.С/с; шк. I-ой ст.