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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
557Рябова, д.при колодцах.141451215Часовня православная.
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
238636. РябоваПалтогскоеПри ручьях и колодцах1414До ближайшего поселения: ¼. До школы: 2. До почтового отделения: 14. До пароходной пристани: 4. Крестьянское: 5. Не крестьянское: —. Крестьянское: 5. Не крестьянское: —. Крестьянское: 19. Не крестьянское: —. Крестьянское: 17. Не крестьянское: —.