деревня Свиридова, Выскатская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Свиридова

Выскатская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянами с. Сверидово, Выскатской волости, Гдовского уезда, Г. и Е. Даниловыми. 1894–1897 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
О перечислении крестьянина д. Свиридово, Выскатской волости, Гдовского уезда, С. Гаврилова в монашество. 1895–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
О перечислении крестьянина д. Свиридова Выскатской волости Гдовского уезда В. Алексеева в послушничество. 1899 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
По жалобе крестьянина дер. Свиридово Выскатской волости Гдовского уезда Александра Федоровича Воронина на постановление Гдовского съезда о семейном разделе его с сыном. 1 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
827Свиридово, д. Павл. гор. пр.при руч. безымянном.4520124046

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Выскатская волость
88. Свиридова, деревня бывшая владельческая, дворов 17, жителей 112, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Выскатская волость
Свиридово д.441 стан5141 участок2станция Поля.

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