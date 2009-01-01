деревня Константиново, Мядельский район, Минская область (на 2021) — Familio

Константиново

Мядельский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Жоснянская волость
Константиново, з. (кр-в тов.), жит. 80 (41 м. 39 ж.), дес. 300, у. гор. 69 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Воропаево 18 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Мядельский район, Слободской сельсовет
д Константиново100

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Мядельский район, Слободской сельсовет
д. Константиново90

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