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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе душевого надела земли крестьянином д. Дор Ломтевской вол. Вологодского уезда П. Смирновым. 1879 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Дело Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Иоанно-Богословской Малоянгосарской церкви. Список арх Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1578Дорок (Дор), сц. вл.при рч. Рунасе.481581726
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2013ДорДорское.Иоанновский-Богословскийбывшие помещичьи455132222
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Дор6850деревняЗимнее: 6 км. Летнее: 6 км.Зимнее: 27 км. Летнее: 27 км.Зимнее: 45 км. Летнее: 45 км.1717
Дор6851хуторЗимнее: 6 км. Летнее: 6 км.Зимнее: 27 км. Летнее: 27 км.Зимнее: 45 км. Летнее: 45 км.33
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
246953Дордеревня59°06'с.ш.39°14'в.д.O-37-031