деревня Дор, Вологодский район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Дор

Вологодский район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе душевого надела земли крестьянином д. Дор Ломтевской вол. Вологодского уезда П. Смирновым. 1879 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Дело Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Иоанно-Богословской Малоянгосарской церкви. Список арх Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1578Дорок (Дор), сц. вл.при рч. Рунасе.481581726

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Ломтевская волость
2013ДорДорское.Иоанновский-Богословскийбывшие помещичьи455132222

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Чебсарский район, Ломтевский сельсовет
Дор6850деревняЗимнее: 6 км. Летнее: 6 км.Зимнее: 27 км. Летнее: 27 км.Зимнее: 45 км. Летнее: 45 км.1717
Дор6851хуторЗимнее: 6 км. Летнее: 6 км.Зимнее: 27 км. Летнее: 27 км.Зимнее: 45 км. Летнее: 45 км.33

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
246953Дордеревня59°06'с.ш.39°14'в.д.O-37-031

Мы используем куки для улучшения работы сайта.