село Сарытерек, село Сарытерек, Зайсанский район, Восточно-Казахстанская область (на 2022) — Familio

Сарытерек

Зайсанский район, Восточно-Казахстанская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Пржевальское
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семипалатинская область, Зайсанский уезд, Зайсанский станица юрт
51Кендерлыкский пос.Всех дворов: 55. 358
Зайсанский уезд, Кендерлыкская киргизская волость
546. Кендерлыкская кирг. вол.Аулов: 10. Кибиток: 1700. 4976Лошадей: 2245. Рогатого скота: 1963. Верблюдов: 86. Овец и коз: 15718.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, Сарытерекский сельский округ
село СарытерекСарытерек а.634643100
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