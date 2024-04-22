деревня Николаевка, деревня Николаевка, Веденяпинская волость, Темниковский уезд (на 1911) — Familio

Николаевка

Веденяпинская волость, Темниковский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
2565Николаевка, д. вл.при колодцах, близь рч. Юзги.202028608607Завод винокуренный. Мельниц 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
Сц. Красный-Яр, Д. Кочеевка, Николаевка и Ивановка44Кн. Ник. Ив. Енгалычев431476127

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Темниковский уезд, Веденяпинская волость
деревня Николаевка«Темниковская» п.-т. контора1515
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