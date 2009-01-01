Населенное место

Сороки, им. (Рудоминской), жит. 49 (22 м. 27 ж.), дес. 240, у. гор. 72 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Глубокое 7 в.

Сороки, д., жит. 119 (66 м. 53 ж.), дес. 119, раз. см. пред.