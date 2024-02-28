деревня Осипово, деревня Осипово, Васильевская волость, Любимский уезд (на 1901) — Familio

Осипово

Васильевская волость, Любимский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе земли по дер. Осипово Кулижской волости Любимского уезда крестьянами временнообязанными помещице Людмиле Александровне Лермонтовой. 1868–1870 гг. // Гос. ар Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Любимский уезд
2743Осипово, д. вл.при колодцах.1212134255

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Любимский уезд, Васильевская волость
д. Осипово III. Бурдуковское общество441912Закулжский приход
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