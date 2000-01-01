деревня Трапене, деревня Трапене, Trapenes pagasts, Smiltenes novads (на 2021) — Familio

Трапене

Trapenes pagasts, Smiltenes novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Smiltenes novads, Trapenes pagasts
Trapene100104053ciemsEKS

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Латвийская ССР, Алуксненский район, Трапенский сельсовет
населенный пункт Трапене3132750
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