деревня Старый Толочин, деревня Старый Толочин, Толочинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Старый Толочин

Толочинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Толочинский район, Толочинский сельсовет
д Старый Толочин55

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Старо-Толочинская волость
87Ст. Толочинпроселкебол. БукУпр. М.-Бр. ж. д. 52810Толочинского пр. 7247
88Усад. ст. Толочин, М.-Б. ж. д. проселкебол. Букдв. В. Славинскому, кат. 83031Толочинского пр. 7247
Сеннинский уезд, Заречно-Толочинская волость
2Дер. Старый-Толочинпроселкер. РогачевкеЗаречно-Толочинскому с. о. 44179156Толочинского пр. 7353

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Толочинский район, Толочинский сельсовет
д. Старый Толочин51
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