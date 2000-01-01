деревня Спирино, деревня Спирино, Вологодский район, Северный край (на 1931) — Familio

Спирино

Вологодский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Благовещенская волость
7667СпиринцевоШеломовское.Воскресенский Шольн.бывшие помещичьи1016945
Вологодский уезд, Спасская волость
6954СпириноВоздвиженск.Воскресенский Шелыгинскийбывшие помещичьи1084136

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1652Спирино, д. вл.при колодцах.9433106

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Ватлановский сельсовет
Спирино 550деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 10 км. Летнее: —.99
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