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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
6. Плехов, село бывшее государственное и владельческое, дворов 204, жителей 1143, церковь православная, школа, 5 ветряных мельниц, 2 крпрш., 2 маслобойных завода
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-29912Пльохівселор-н ЧернігівськийМихайло-Коцюбинська селищна об'єднана територіальна громада
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Черниговский уезд
С. Плехово с дер.8Вьра Ив. Кобеляцкая2662892
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
143Плёхов (Плехов), с. казач. и вл.при рч. Пакульке и колодцах.3214164494461Церковь православная 1.