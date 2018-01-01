село Плёхов, село Плёхов, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Плёхов

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Черниговский уезд, Антоновская волость
6. Плехов, село бывшее государственное и владельческое, дворов 204, жителей 1143, церковь православная, школа, 5 ветряных мельниц, 2 крпрш., 2 маслобойных завода

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29912Пльохівселор-н ЧернігівськийМихайло-Коцюбинська селищна об'єднана територіальна громада

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Чат по генеалогии православного духовенства

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Черниговский уезд
С. Плехово с дер.8Вьра Ив. Кобеляцкая2662892

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Черниговский уезд
143Плёхов (Плехов), с. казач. и вл.при рч. Пакульке и колодцах.3214164494461Церковь православная 1.
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