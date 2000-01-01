хутор Ковраец, хутор Ковраец, Безпальчевская волость, Золотоношский уезд (на 1900) — Familio

Ковраец

Безпальчевская волость, Золотоношский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Золотоношский уезд, Безпальчевская волость
8.0Каврайско-Безбородьков хуторКаврайско-Безбородьковское крестьян собственников727525882189174363
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