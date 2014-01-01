село Чвелиери, село Чвелиери, ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი (на 2014) — Familio

Чвелиери

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ჭველიერი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Кутаисская губерния, Лечхумский уезд, Чолурское сельское общество
село Чвелиери

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, ჩოლურის თემი
ჭველიერიChvelieriМужчин: 27. Женщин: 32. Всего: 59.
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