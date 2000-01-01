агрогородок Батчи, агрогородок Батчи, Кобринский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Батчи

Кобринский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Прусковская волость
374. Батче, деревня бывшая государственная, дворов 64, жителей 461, школа, питейный дом

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Чат по генеалогии Беларуси

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Кобринский район, Батчинский сельсовет
д Батчи551

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Прусковская волость
БатчеДеревня5993188Кобрин

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Кобринский район, Батчинский сельсовет
аг. Батчи228
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